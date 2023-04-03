Türk Basınının acı kaybı! Şaban Arslan hayatını kaybetti!

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü başarılı gazeteci Şaban Arslan akşam saatlerinde Sabah Gazetesi'nde çalıştığı sırada rahatsızlanan Arslan, Şişli Etfal hastanesine kaldırıldı.

Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Şaban Arslan kimdir?

1 Ocak 2009 tarihinde Sabah Gazetesi Haber Müdürlüğü'ne getirilen Arslan daha sonra Haber Koordinatörlüğü'ne ardından da Yazı İşleri Müdürlüğüne terfi etti. 55 yaşındaki Arslan 2 çocuk babasıydı.

1967 Ordu Ünye doğumlu olan gazeteci, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik mesleğine Hürriyet Gazetesi´nde başlayan Arslan, ardından sırayla Akşam Gazetesi´nde İstihbarat Şefliği ve Haber Müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi´nde İstihbarat Müdürlüğü yaptı.

Yeni Şafak Gazetesi'ndeki haberleriyle büyük ses getiren Arslan, 2008'de Sabah Gazetesi Bölge Koordinörü olarak göreve başlayarak Marmara, Karadeniz, Bursa, Anadolu eklerini hazırladı.

Yine aynı yıl içinde Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Arslan, Yazı İşleri Müdürü görevini sürdürmekteydi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan'ın yayınlanmış 4 kitabı bulunmaktadır.

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