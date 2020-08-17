AjansHaber.com.tr Gündem Yunan'ın gücü balıkçılara yetiyor!

Türk askeri Yunan botunu kovaladı

Antalya Didim açıklarında Türk balıkçıları taciz eden Yunan Sahil Güvenlik botu Türk Sahil Güvenlik botlarını görünce son sürat kaçtı.

Doğu Akdeniz'de haçlıları arkasına alan Yunanistan, Türkiye'yi her alanda tahrik etmeye devam ediyor.

Balıkçıları taciz ettiler

Antalya Didim açıklarında Türk balıkçıları taciz eden Yunan askerleri ihbar üzerine bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botunu görünce son sürat bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Oruç Reis'e bulaştılar cevabı aldılar

Geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faliyeti yürüten Oruç Reis gemisini hedef alan Yunan fırkateyni, Türk fırkateyninden gerekli cavabı aldı. Yunan fırkateyni çıkan çarpışmışmada hasar almıştı.

 

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