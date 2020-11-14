Turgutreis-5 Tatbikatı yapıldı

MSB'den yapılan açıklamada, "Turgutreis-5 Tatbikatı, TCG Kınalıada, TCG Atak, TCG Bora ve Pakistan gemisi PNS Zulfiquar'ın katılımıyla Doğu Akdeniz'de icra edildi. Tatbikat bitiminde, PNS Zulfiquar tarafından 12-13 Kasım tarihlerinde Akdeniz Kalkanı Harekatı destek görevi gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

TURGUTREİS-5 Tatbikatı; TCG KINALIADA, TCG ATAK, TCG BORA ve Pakistan gemisi PNS ZULFIQUAR’ın katılımıyla Doğu Akdeniz’de icra edildi. Tatbikat bitiminde, PNS ZULFIQUAR tarafından 12-13 Kasım tarihlerinde Akdeniz Kalkanı Harekâtı destek görevi gerçekleştirildi.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/erj0gOtux6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2020