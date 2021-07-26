Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı

Al Jazeera'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ofislerine sivil giyimli güvenlik güçlerince baskın düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, baskından sonra tüm çalışanların ofisten çıkarıldığı, cihaz ve telefonların kapatılmasının istendiği aktarıldı.

Söz konusu baskından önce Tunus güvenlik makamlarından herhangi bir uyarının gelmediği kaydedildi.

#Tunus güvenlik güçleri, gece yaşanan darbeden sonra Al Jazeera ofisine baskın düzenledi



🔹Baskından sonra tüm çalışanların ofisten çıkarıldığı, cihaz ve telefonların kapatılması istendiği aktarıldı.

🔹Al Jazeera, güvenlik makamlarından herhangi bir uyarının gelmediğini belirtti pic.twitter.com/T6IkdvHtUW