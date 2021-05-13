Tunus'ta 62 STK Arap ülkelerinin İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları karşısındaki sessizliğini kınadı

Tunus'ta 62 STK, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı Arap ülkelerinden resmi açıklama yapılmamasına ve sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Yayımlanan ortak bildiride, Arap yönetimlerinin Tel Aviv ile normalleşme adımlarının İsrail'in sorumsuzluğunu ve saldırganlığını artırdığı belirtildi.

Arap dünyası ve uluslararası topluma "Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarındaki Filistin halkının desteklenmesi için adım atmaları" çağrısında bulunuldu.

Bildiride imzası bulunan STK'lar arasında Tunus Genel İşçi Sendikası, Tunuslu Ulusal Gazeteciler Sendikası, Tunuslu Hakimler Derneği, Tunus Demokratik Kadınlar Derneği, Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Tunus İnsan Hakları Savunma Birliği, Tunus Basın Özgürlüğü Merkezi de bulunuyor.