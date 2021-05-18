Tunus Hava Yolları'ndan 7 yıl sonra Libya'ya ilk sefer

Trablus'un Mitiga Uluslararası Havaalanı'na inen Tunus Hava Yollarına ait uçak, Tunus'un Libya Büyükelçisi El-Esad Uceyli ve Havaalanı Müdürü Lütfi et-Tabib tarafından törenle karşılandı.

Mitiga Havaalanı Müdürü Tabib, Tunus Hava Yollarının Trablus'a uçuşlarının yeniden başlamasının, "başkentin güvenliği ve havaalanının teknik hazırlığı konusunda açık bir mesaj” olduğunu söyledi.

Tabib, "Bu adım, diğer hava yolları için de büyük bir teşvik olacak ve onları da böyle bir adım atmaya teşvik edecek" dedi.

Ne olmuştu?

Libya iç savaşındaki silahlı gruplar arasında 2014'te Trablus Havaalanı'nda yaşanan çatışmaların sonucunda, Libya hava sahası uluslararası yasaklı hale gelmiş ve 2019'a kadar sivil havacılığa kapatılmıştı.