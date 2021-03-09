Tunus açıklarında göçmen faciası: 39 ölü

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sfaks ili açıklarında Tunuslular ile Afrika kökenli düzensiz göçmenleri taşıyan iki teknenin batmasının ardından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Dalgıçların da desteğiyle sürdürülen iki farklı operasyonun ardından kurtarılan düzensiz göçmenlerin sayısının 165'e, yaşamını yitirenlerin ise 39'a yükseldiği aktarıldı. ​​​​​​​

140 kişi kurtarıldı

Tunus Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Albay Hüsameddin el-Cibali, gün içerisinde yaptığı açıklamada, dün gece Sfaks sahilinden Avrupa'ya doğru açıldığı tahmin edilen iki teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 140 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.