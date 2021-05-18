Tunus açıklarında batan gemide en az 57 göçmen hayatını kaybetti
Tunus açıklarında mültecileri taşıyan bir gemi battı. Tunus Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamaya göre, gemide bulunan 30 kişi kurtarılırken en az 57 kişi ise hayatını kaybetti.
Tunus Savunma Bakanlığı, Libya'dan Avrupa'ya giden bir göçmen teknesinin ülke açıklarında battığını açıkladı. Olay sonucunda teknede bulunan 50'den fazla kişinin kayıp olduğu, 30'a yakın kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.
SONDAJ PLATFORMUNA TIRMANARAK KURTULDULAR
Yaşanan facianın ardından bilgilendirmede bulunan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zikri, kurtulanların bölgede bulunan bir sondaj platformuna tırmanarak hayatta kalmayı başardığını aktardı.
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