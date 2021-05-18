Tunus açıklarında batan gemide en az 57 göçmen hayatını kaybetti

Tunus Savunma Bakanlığı, Libya'dan Avrupa'ya giden bir göçmen teknesinin ülke açıklarında battığını açıkladı. Olay sonucunda teknede bulunan 50'den fazla kişinin kayıp olduğu, 30'a yakın kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

SONDAJ PLATFORMUNA TIRMANARAK KURTULDULAR

Yaşanan facianın ardından bilgilendirmede bulunan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zikri, kurtulanların bölgede bulunan bir sondaj platformuna tırmanarak hayatta kalmayı başardığını aktardı.