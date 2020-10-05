Turuncu ve kırmızı kategoride aranan 2 terörist öldürüldü

Yurtiçi ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde örgütten kaçışların artmasıyla birlikte arananlar listesinde bulunan sözde yönetici kadrosuna yönelik de darbe üstüne darbe vuruluyor.



Tunceli'de PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda biri turuncu, diğeri kırmızı kategoride aranan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Biri EYP konusunda uzman, diğeri sözde kadın sorumlusu

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu teröristlerin, Tunceli-Ovacık kırsalında 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda Kırmızı Kategoride yer alan TİKKO (TKP/ML) terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğunun tespit edildiği belirtildi. Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı, sabotaj, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) konusunda uzman olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin ise, terörden arananlarda Turuncu Kategoride yer alan TKP/ML terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğunun tespit edildiği kaydedildi.