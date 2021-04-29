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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve 3 depo imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 27 sığınak ve 3 depo imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerince teröristlerce kullandığı belirlenen 27 sığınak ve 3 depo tespit edildi.

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve 3 depo imha edildi

Mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi 

İmha edilen sığınaklar ve depolardaki aramada, el yapımı patlayıcı ve 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, kalaşnikof şarjörü, dizüstü bilgisayar, 13 pil bloğu, 2 büyük tüp, 8 küçük tüp, 200 metre sera naylonu, 25 metre branda, 12 çakmak gazı, DVD oynatıcı, 5 büyük pil, ekmek sacı, 4 şişme yatak, 5 hücum yeleği, 10 kutu şampuan, 8 kelepçe, 2 şemsiye ile çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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