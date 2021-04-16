Tunç Soyer’den skandal atama!

Depremin acı yüzü bile ders olmadı. İzmir'in imarını tekstil mühendisine emanet etti. İddiaların odağındaki isim tepki çekene atamalarıyla gündemden düşmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine ilginç bir 'ters köşe' atamaya imza attı. Daha önce Tarım Daire Başkanlığı'na bir sosyoloğu getirerek tepki çeken Soyer, şimdi de 'Deprem Kenti' İzmir'de İmar Komisyonu'nun başına bir tekstil mühendisi getirdi.

İZMİR'İN İMARI TEKSTİL MÜHENDİSİNE EMANET

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, komisyon seçimlerini yaptı. Soyer, İmar Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına tekstil mühendisi İrfan Önal'ı getirtti. Komisyonda bu alanla ilgili olarak sadece 2 mimar, 1 inşaat mühendisi ve 1 şehir plancısı yer aldı.

"İZMİR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ BİR ADIM"

Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, "Daha önceki yaptığı atamalarda da liyakate önem vermediğini biliyorduk Tunç Soyer'in. Şimdi de yine öyle bir adım attı ama bu sefer İzmir için çok tehlikeli bir adım" dedi. Gülenç, "Depremden hiç ders alınmadığı gözüküyor çünkü geçtiğimiz sene de aynı komisyonun başkanlığına bir makine mühendisini getirmişti Tunç Soyer" ifadelerini kullandı.