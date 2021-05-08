Tüm zamanların rekoru kırıldı: 988 terörist öldürüldü!

Bakan Akar yaptığı açılamada ayrıca, "Mısır ile ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Bu, dosta güven, sevinç veriyor, bazılarını da korkutuyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, devam eden Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Deniz Kuvvetlerimiz geçen yıl deniz seyir saatinde bütün zamanların rekorunu kırdı. Arama-araştırma gemilerinin takviyesi bakımından, Libya görevleri bakımından, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki görevler bakımından... Bunların hepsini topladığımızda bütün zamanların yıllık deniz seyir saatini aşmış bulunuyor.

988 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak 2021'den itibaren toplam 988 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor

'DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VERİYOR'

Mısır ile ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Bu, dosta güven, sevinç veriyor, bazılarını da korkutuyor ve yıldırıyor"