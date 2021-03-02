Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay ihracat yüzde 9,6 artış göstererek, 16,01 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakan Pekcan "Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır" dedi.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI 3,36 MİLYAR DOLAR OLDU"

Yılın ilk iki ayında dış ticaret açığının yüzde 15.3 azaldığı bilgisini veren Pekcan, "Şubat ayında, ithalatımız geçen senenin aynı ayına göre Yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayı dış ticaret açığı 3 milyar 360 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"İTHALATIN İHRACATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 82,9'A YÜKSELDİ"

Bakan Pekcan, "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi." ifadelerini kullandı.