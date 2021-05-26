Tüm mahalle İmamoğlu'ndan şikayetçi olacak

Protesto gösterileri sırasında yerlerde sürüklenen Ayşe Topçu isimli kadın çeşitli yerlerinden yaralandı. Topçu'nun oğlu, tüm mahallenin İmamoğlu'ndan şikayetçi olacağını açıkladı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, dün belediye iştiraki KİPTAŞ'ın Eyüpsultan'da düzenlenen kentsel dönüşüm programına katıldı. Mahalle parkının proje kapsamına dahil edileceğini ve konut alanı olarak yıkılacağını öğrenen vatandaşlar ise ellerinde pankartlarla kaygılarını İmamoğlu ile paylaşmak istedi.

Taleplerine yanıt alamayan bazı vatandaşların makam aracına ulaşıp dert anlatmaya çalıştı. Aracı durdurup vatandaşı dinlemek bir yana, talepleri görmezden gelen İmamoğlu, vatandaşların yaralanmasına neden oldu. Akıl almazolayda Ayşe Topçu adlı kadın düşerek yaralandı. Polis protestocu grubu uzaklaştırarak yolu açtı. İmamoğlu'nun bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan uzaklaştı.

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, Eyüpsultan Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı



Mahalle halkı, parklarının yıkılmamasını talep etmek için Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi. İmamoğlu hızla bölgeden uzaklaşırken, koruması aracını kadınların üzerine sürdü. — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 25, 2021

'TÜM MAHALLELİ ŞİKÂYETÇİ OLACAK'

Ayşe Topçu'nun oğlu Ali Topçu, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Annem şu an hastanede. Yerde 2-3 metre sürüklenmiş, kolunda ve parmaklarında çatlaklar var. Burada KİPTAŞ, kentsel dönüşüm için anlaşma sağlamış. Parkı da proje alanına dahil etmiş. Bu park ayrıca deprem toplanma bölgesi. Mahalleli de parkın yıkılmaması için İmamoğlu'nun temel atma törenine geleceğini öğrenince ayağa kalktı. Annem de İmamoğlu'nun aracının önüne atlamış ama durmamış.

İmamoğlu, kapıyı açarak araç kapısıyla anneme vuruyor. Ondan sonra da arabayla sürüklüyor. Kırık, çıkıkları var, darp raporunu aldık, karakola gidip şikâyetçi olacağız. Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'sın, vatandaşı durup dinleyeceksin. Temel atma törenine geliyorsun ama yüzlerce polis getiriyorsun. Tüm mahalleli şikâyetçi olacak."

Bu arada İBB destekli sosyal medya hesaplarınca dile getirilen Ayşe Topçu'nun AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı üyesi olduğu iddiasının da gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.