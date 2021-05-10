Tüm camilerden 'Kudüs' için selalar okunacak!

İşgalci İsrail'in zulmüne karşı tüm Türkiye'den çağrılar gelmeye devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek." dedi.

Aziz milletimizi, bugün Öğlen ezanının ardından ülkemizin tüm camilerinden Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu ve zalimlerin zulümlerinin son bulması için yankılanacak salalar ve dualara iştirak etmeye davet ediyorum. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 10, 2021

MEHMET GÖRMEZ'DEN DE ARAPÇA MESAJ!

Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez;

"Kudüs yanıyor, Mescid-i Aksa feryad ediyor. İçeride kıstırılmış binlerce kardeşimiz imdad diyor. Bütün peygamberlerin Harim-i İsmeti hayasızca çiğneniyor. İnsanlığın bütün mukaddesatı ayaklar altına alınıyor. Mescid-i Aksa’nın imamı hoparlörden bütün müslümanları ve bütün insanlığı yardıma çağırıyor. Ama bütün insanlık suskun. Bizi ve bütün insanlığı bu acziyetten halas eyle Allahım."