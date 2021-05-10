Tüm camilerden 'Kudüs' için selalar okunacak!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek." dedi.
İşgalci İsrail'in zulmüne karşı tüm Türkiye'den çağrılar gelmeye devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek." dedi.
Aziz milletimizi, bugün Öğlen ezanının ardından ülkemizin tüm camilerinden Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu ve zalimlerin zulümlerinin son bulması için yankılanacak salalar ve dualara iştirak etmeye davet ediyorum.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 10, 2021
MEHMET GÖRMEZ'DEN DE ARAPÇA MESAJ!
Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez;
"Kudüs yanıyor, Mescid-i Aksa feryad ediyor. İçeride kıstırılmış binlerce kardeşimiz imdad diyor. Bütün peygamberlerin Harim-i İsmeti hayasızca çiğneniyor. İnsanlığın bütün mukaddesatı ayaklar altına alınıyor. Mescid-i Aksa’nın imamı hoparlörden bütün müslümanları ve bütün insanlığı yardıma çağırıyor. Ama bütün insanlık suskun. Bizi ve bütün insanlığı bu acziyetten halas eyle Allahım."
القدس تحترق والمسجد الأقصى يصرخ وآلاف من إخوتنا المحاصرين فيه يطلبون العون، لقد ديست عصمة حرم الأنبياء جميعاً دون ذريعة،— Mehmet Görmez (@DIBMehmetGormez) May 10, 2021
وعصمة البشرية تُداسُ دون مبرر، وإمام الأقصى يدعو من مآذنه مسلمي الأرض والبشرية جمعاء للنجدة، لكن البشرية صامتة. اللهم خلصنا من هذا العجز والهوان يا كريم
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