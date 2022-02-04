TÜİK, Türkiye'nin güncel nüfusunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

TÜİK'in 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sonuçlarında ise Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak tespit edilmişti.

1 yılda 1 milyon 65 bin 911 kişi arttı

Dünyanın pek çok ülkesinde nüfus azalışı gözlemlenmesine karşın Türkiye nüfusu, 1 yılda 1 milyon 65 bin 911 kişi arttı.

Türkiye, İran'ı geçti

2020 yılı verilerine göre dünyanın en yüksek nüfusa sahip 18. ülkesi olan Türkiye, 2021 yılı verileriyle İran'ı geçerek 17. oldu.