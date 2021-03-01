TÜİK Türkiye'nin büyüme verisini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Ekim-Aralık 2020 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100),2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 arttı. GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 arttı.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, 2020 yılının 4’üncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyümesini öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin 4’üncü çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 8.3 aralığında yer almıştı.

Böylece, ekonomistlerin 2020 yılı beklentilerinin ortalaması Kovid-19 salgınının etkilerine karşın “artı büyüme” olarak şekillenmiş ve yüzde 2.2 olarak gerçekleşmişti. Türkiye ekonomisi, 2020’nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6.7 büyümüştü.