TÜİK, tüketici güven endeksini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 9.2 yükseldi. TÜİK verilerine göre mart ayında ayında 80.1 olan endeks, nisanda 87.5 oldu.

Böylece endeks Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Beklenti endeksin nisanda yatay seyretmesi yönündeydi. Dolayısıyla yaşanan sert yükseliş sürpriz oldu.

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.