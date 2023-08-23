TÜİK: Tüketici güven endeksi ağustosta azaldı

TÜİK, Ağustos 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 15,1 oranında azalarak 68 oldu. Alt endekslerden, mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 12,9 azalışla 56,2, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 19,6 azalışla 63,7, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 23,2 azalışla 63,1 ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 5,7 azalışla 89 seviyelerine geriledi.