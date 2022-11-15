TÜİK, iş gücü istatistiklerini açıkladı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da bu dönemde değişim göstermeyerek yüzde 47,5 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da değişim göstermeyerek yüzde 47,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,9 iken kadınlarda yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 111 bin kişi azalarak 34 milyon 220 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,4 puanlık azalışla yüzde 52,8'e geriledi.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 107 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 247 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15,8'i tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 5,9'u inşaat, yüzde 56,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 20,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,2 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde temmuz-eylül dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: