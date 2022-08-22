TÜİK İş gücü endeksini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan-Haziran 2022 dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 yükselirken inşaat sektöründe yüzde 6,3 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,3 artarken inşaat sektöründe yüzde 2,5 geriledi.

Brüt ücret-maaş endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,2 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 69,7, inşaat sektöründe yüzde 53,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 80,6 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 1,7 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 artış gösterirken inşaat sektöründe yüzde 1,3 düşüş olarak kayıtlara geçti.

Sektörler toplamında çalışılan saat endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 yükselirken inşaat sektöründe yüzde 0,2 geriledi.

Brüt ücret-maaş endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,4 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 12,9, inşaat sektöründe yüzde 9,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 12,4 yükseldi.

Saatlik iş gücü maliyeti ve kazanç

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 56,9 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 58,8, inşaat sektöründe yüzde 58,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 54,3 yükseliş kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi, aynı dönemde yüzde 56,2 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 57,7, inşaat sektöründe yüzde 57,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 53,9 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 60,7 arttı. Endeksin, sanayi sektöründe yüzde 65,4, inşaat sektöründe yüzde 64,2, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 56,2 arttığı görüldü.

Sektörler toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 11,5, inşaat sektöründe yüzde 9,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,9 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 yükseldi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 11,5, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9 arttı.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, aynı dönemde yüzde 9,3 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeksin sanayi sektöründe yüzde 11,1, inşaat sektöründe yüzde 8,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,1 arttığı hesaplandı.