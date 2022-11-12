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TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcı Fatih Şahin görevden alındı. Şahin, 25 Nisan'da bu göreve atanmıştı.

Görevden alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Cafer Uzunkaya'nın yerine Muhittin Bilge getirildi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Evren Altay, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Akın atandı.

Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar İsrail'in Türkiye Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

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