TUİ "her şey dahil" tatil programında Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını açıkladı.

TUI Almanya CEO'su Stefan Baumert, ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen Almanların 2023 yazı için iki destinasyon seçtiklerini belirterek Mayıs ve Haziran ayları için yapılan rezervasyonların sevindirici olduğunu söyledi. Baumert, “Aileler arasında ‘Her şey dahil sistemi ile çalışan destinasyon ve tesislere dikkat çekici biçimde yüksek talep var. TUI olarak biz de buna uygun olarak programımızı ‘Her şey dahil’ odaklı yaptık. Türkiye, Mallorca'dan daha fazla talep görüyor" dedi.

TUİ CEO'su Baumert, şunları söyledi: ‘2023 yazında her şey dahil alanında en çok satılan İspanya’nın Mayorka’sı değil, Türkiye’dir. Türkiye'yi Yunanistan'ın Girit, Rodos ve Kos adaları takip ediyor. Kıbrıs da yüksek talep görüyor.Diğer popüler aile destinasyonlar ise Avusturya, Tunus, Hırvatistan ve Bulgaristan. Şehir olarak da Lizbon, İstanbul, Malaga, Viyana ve Amsterdam en fazla talep edilen yerler oldu.