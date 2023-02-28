TUA açıkladı! Ağrı'daki görüntülerin nedeni belli oldu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde gökyüzünde oluşan sıra dışı görüntüler sosyal medyada büyük merak uyandırmıştı.

Söz konusu görüntülerle ilgili bilgilendirme yapan TUA, atmosferde bulunan buz kristallerinden yansıyan ışığın ''ışık sütunu'' olduğunu duyurdu.

TUA'dan yapılan açıklamada ayrıca, ışık sütunlarının yansıttığı ışığın kaynağının güneş, ay ya da şehir ışıkları olabileceği vurgulandı.Ağrı Patnos'ta geçtiğimiz günlerde görüntülenen ışık hüzmesinin, herhangi bir ekstrem doğa olayıyla ilgisi bulunmamaktadır.

Işık sütunu nedir?

Havada yassı plakalar şeklinde buz kristalleri bulunduğunda, yeryüzüne yakın güçlü bir ışık kaynağından yayılan ışınlar bu kristallere çarparak ışık sütunlarını oluşturur.

Atmosferik optik bir fenomen olarak adlandırılan ışık sütunları, soğuk gecelerde gökyüzünde güzel bir görüntü oluşmasına sebep olur.

Ağrı Patnos'ta geçtiğimiz günlerde görüntülenen ışık hüzmesinin, herhangi bir ekstrem doğa olayıyla ilgisi bulunmamaktadır.



Açıklama için⤵️ pic.twitter.com/3A7RW7W3K7 — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) February 28, 2023



