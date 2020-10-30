TSK'nın göz bebeği için güçler birleştirildi

10 bin metre yükseklikten 400 kilometrekarelik alan içindeki 1500 hedefi aynı anda tespit edebilen bu uçaklar, dünyada sadece 3 ülkede bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. arasında Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) Sistemi Lojistik Destek Hizmeti Sözleşmesi imzalandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 4 adet Barış Kartalı HİK uçağı görev ve yer sistemleri için lojistik destek hizmetini kapsayan projede alt yüklenici olarak TUSAŞ, HAVELSAN ve Boeing görev alacak.

“HİK SİSTEMİ GELİŞMİŞ RADAR VE SENSÖRLERLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ İÇİN ÇARPAN ETKİSİ OLUŞTURUYOR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) Sistemi, gelişmiş radar ve sensörlerle yüksek irtifada görev yaparak ve düşman hedefleri uzak mesafelerden tespit ederek terörle mücadele ve sınır ötesi harekâtlarda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için çarpan etkisi oluşturuyor. HİK uçaklarımızın lojistik destek hizmetleri yerli sanayimizin kabiliyetleriyle kesintisiz sağlanmaya devam edecek. HİK Sistemi Lojistik Destek Projesi’yle THY Teknik’in malzeme tedarik/tamir/bakım konusunda edindiği uluslararası tecrübenin ülkemiz savunmasının hizmetine sunulması sağlandı. THY Teknik’in sivil havacılıkta sahip olduğu birikim, proje yönetiminde maliyet etkinlik açısından önemli kazanım oldu. Ayrıca alt yüklenici olarak görev yapacak TUSAŞ ve HAVELSAN’ın HİK Sistemi geliştirme sürecinde elde ettikleri tecrübelerden de istifade edilecek. Uçak üreticisi Boeing de malzeme tedarik, dokümantasyon ve teknik hususlarda destek verecek” şeklinde konuştu.

THY TEKNİK’TEN SÜREKLİ LOJİSTİK DESTEĞİ

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman ise, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mız envanterinde bulunan 4 Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağının üs bakımlarını ilk olarak 2015 yılında gerçekleştirmiştik. HİK uçaklarımızın sürekli lojistik desteğinin de Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından sağlanacak olması bizler için bambaşka bir gurur kaynağı olmakla birlikte bu hizmeti ileride üretilecek proje ve stratejilerin öncüsü olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

YAZILIM VE DONANIMDA HAVELSAN

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, “HİK Sistemi geliştirme sürecinde görev sistemleri yazılım ve donanımları konusunda bilgi ve tecrübenin oluşturulduğu yer olan HAVELSAN, HİK görev sistemlerinin ve yer sistemlerinin donanım ve yazılımlarının bakım, idame ve iyileştirme faaliyetlerinde görev alacak” şeklinde konuştu.

TUSAŞ’IN KRİTİK ROLÜ

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, HİK Sistemi’ne yönelik Barış Kartalı Projesi’nin içerisinde en başından itibaren kritik misyonlar yerine getiren TUSAŞ’ın rolü hakkında, “Savunma Sanayii Başkanlığı inisiyatifinde oluşturulan idame işletme kurgusunda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu misyon çerçevesinde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza HİK Sistemi’nin idame ve işletmesinde uçak görev sistemlerinin sahada teknik desteğinin verilmesi, teknik dokümantasyonların üretimine ve yönetimine devam edilmesi, ihtiyaç duyulması halinde kullanıcı personelin görev sistemlerine yönelik eğitimlerinin verilmesi konularında bugüne kadar edinmiş olduğu bilgi birikimini de kullanarak en üst seviyede tüm hassasiyetimiz ile bu hizmetleri yerine getireceğiz” diye konuştu.

“BARIŞ KARTALI UÇAKLARINI DESTEKLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ”

Boeing Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları Program Direktörü Binoy Varughese, imzalanan lojistik destek sözleşmesiyle birlikte Türkiye ile Boeing arasındaki işbirliğinin büyümesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Boeing olarak Türk Hava Kuvvetleri’nin Barış Kartalı HİK uçaklarını desteklemekten gurur duyduklarını ve bu kapsamda THY Teknik ile birlikte çalışmak için sabırsızlandıklarını belirtti.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın da, “Türkiye ile ortak üretimimiz olan Barış Kartalı uçaklarımızın lojistik desteğinde de Türkiye ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye ile stratejik ortaklığımızın çerçevesini oluşturan Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı kapsamında THY Teknik ile ticari uçakların servis ve bakımındaki başarılı işbirliğimizi askeri uçakları da kapsayacak şekilde güçlendiriyoruz” dedi.

HİK SİSTEMİ İÇİN GEREKLİ TEDARİK EKSİKSİZ SÜRECEK

Proje kapsamında Konya 3. Ana Jet Üssü’nde konuşlu HİK Sistemi’nin idamesi için sahada verilen desteğin yanında uçakların depo seviyesi bakımları Türk Hava Yolları’nın bir iştiraki olan THY Teknik A.Ş.’nin Esenboğa Havalimanı tesislerinde gerçekleştirilecek. Alt yüklenici olarak görev yapacak TUSAŞ ve HAVELSAN’ın HİK Sistemi geliştirme sürecinde elde ettikleri tecrübelerden de istifade edilecek. Malzeme tedarik, dokümantasyon ve teknik hususlarda ise uçakların üreticisi Boeing’den destek alınacak. Projeyle HİK Sistemi için ihtiyaç duyulan tüm lojistik destek kesintisiz sağlanmaya devam edilecek.

Türkiye’den başka Avustralya, Kore ve İngiltere’nin kullanıcısı olduğu ülkelerde HİK uçaklarının lojistik destek faaliyetleri uçak üreticisi olan Boeing firması sorumluluğunda sağlanıyor.