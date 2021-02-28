TSK'dan Şemdinli'deki çocuklara yardım eli
Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 40 ilkokul çocuğuna bot, mont, atkı, bere, eldiven ve oyuncak, okullarına ise projeksiyon cihazı hediye edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Hakkari'de bulunan 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından Şemdinli Uğuraçan Köyü Yeşilbayır Mezrası İlkokulu'ndaki 40 çocuğumuza bot, mont, atkı, bere, eldiven ve oyuncak dağıtılarak okulumuza projeksiyon cihazı hediye edildi." bilgisi paylaşıldı.
Hakkari’de bulunan 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından Şemdinli Uğuraçan Köyü Yeşilbayır Mezrası İlkokulundaki 40 çocuğumuza; bot, mont, atkı, bere, eldiven ve oyuncak dağıtılarak okulumuza projeksiyon cihazı hediye edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/j4xD5XBKAi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 28, 2021
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