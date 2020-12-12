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TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyinden teröristleri temizlemeye devam ediyor.

Ortak operasyon bu kez Gara bölgesine yapıldı.

Tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

“Etkin ve kararlı mücadele''

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek.” denildi.

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