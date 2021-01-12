TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
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