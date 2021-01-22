TSK ve MİT'ten müthiş operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan şu mesajı paylaştı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nın 3’üncü yıl dönümünde Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Kahraman Gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/vvuOMTmZmP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2021
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