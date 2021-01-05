TSK sınıra yakın bölgede alarma geçti!

Rejim ordusunun son günlerde İdlib ve çevresine ağır silah destekli çok sayıda asker konuşlandırması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı olasılığına karşı alarma geçti.

Rejimle muhalif grupları ayıran cephe hatlarına son bir hafta içerisinde ağır silah desteğinde asker konuşlandıran TSK, bölgeye çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıları, zırhlı araç, tank, seyyar kurşun geçirmez güvenlik kabinleri ve askeri radarlar sevk etti. Rejimin olası saldırısını karşılamak amacıyla bölgede yeni karakollar oluşturuldu ve mevziler kazıldı.

PAZAR GÜNÜ ROKETLİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'den İdlib'e hareket halinde olan TSK'nın takviye askeri konvoyunun ise, İdlib-Bab el Hava karayolunda saldırıya uğradığı öğrenildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre pazar gecesi henüz kimlikleri bilinmeyen terörist bir grup tarafından düzenlenen roketli saldırıda can kaybı yaşanmadı. Bölgedeki kaynaklar, saldırı sonrası TSK tarafından kapsamlı bir operasyon başlatıldığını bildirdi.