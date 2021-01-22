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TSK, bölgenin en güçlüsü oldu

Dünyanın en güçlü orduları listesinde 11. sırada yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgenin en güçlü orduları sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Arap basını, "Global Fire Power" tarafından bildirilen en son istatistiklere dayanarak 2021 yılı için bölgedeki en güçlü 5 ordunun listesini yayınladı.

Türk ordusunun 2021 için bölgedeki en güçlü ordular listesinin başında olduğunu belirten Arap basını, TSK'nın geçen yıl listenin ilk sırasında yer alan Mısır ve diğer orduları geride bıraktığını yazdı.

Mısır'ın 2., İran 3., Suudi Arabistan 4., ve İsrail'in 5. olarak listede yer aldığı ifade edilen haberde, "Listenin hazırlanmasında askeri, ekonomik, lojistik ve coğrafi gibi 50 faktör kullanıldı. Yeni sınıflandırmalara göre Türkiye askeri olarak Mısır, İran ve İsrail'i geride bıraktı. Mısır bu yıl ikinci sıraya geriledi." ifadeleri yer aldı.

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