Trump'tan Erdoğan itirafı

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna bağlanarak yaptığı açıklamada, seçilecek ABD Başkanı'nın birinci sınıf satranç oyuncusu Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitede olması gerektiğini söyledi.

Fox News canlı yayına katılan ABD Başkanı Donald Trump, kasımdaki seçimlerdeki rakibi Demokrat Partili Joe Biden hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TRUMP, ERDOĞAN'I ÖRNEK GÖSTERDİ: DÜNYA STANDARTLARINDA SATRANÇ OYUNCULARI İLE UĞRAŞIYORUM

Biden'ın göreve uygun olmadığını savunan Trump, "Joe kötü durumda, bunu kabul edelim. Joe kötü durumda. Belki bazıları onun için üzgün hissedecek, bazıları etmeyecek ama ülkemiz bunun için fazla önemli. Zehir gibi insanlarla uğraşıyorsunuz. O ülkelerde lider olan dünya standartlarında satranç oyuncuları ile uğraşıyorsunuz. Çok zeki insanlarla kapışmanız gerek. Ben hepsini iyi tanıyorum. Hepsiyle aramız iyi. Mesela Türkiye'de Erdoğan ile... Biden daha nerede olduğunu bilmiyor. Kötü durumda olan, nerede olduğunu bilmeyen ve artık konuşamadığı için bodrumundan çıkmaya korkan birine sahip olamayız" dedi.

"BEN ERDOĞAN'LA ANLAŞABİLİYORUM"

Sözlerine devam eden ABD Başkanı, "Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'ı bir aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki "O bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor. Bu ABD yüzünden mi diye sordum. "Hayır. Senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Tek dinleyeceği kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun." Ki bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor" ifadelerini kullandı.