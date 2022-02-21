Trump'ın Truth Social'ı yayına başlıyor

Truth Social'da kullanıcı ismi "Billy B" olarak geçen sosyal medya yöneticisinin, beta testi kullanıcılarından birinin sorusuna, "Şu anda Apple App Store'da 21 Şubat Pazartesi günü piyasaya sürülmeye hazırız" dediği açıklandı.

Truth Social Aralık ayı başlarında "yalnızca davetli misafirlere" açıktı ve yaklaşık 500 beta test kullanıcısı daha sonra ağa erişim kazandı.

Şu anda Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun (TMTG) CEO'su olarak görev yapan eski Temsilci Devin Nunes, Pazar günü Fox News'dan Maria Bartiromo ile yaptığı röportajda uygulama hakkında daha fazla bilgi verdi.

Başkanlar Günü'nün yayınlanmasından açıkça bahsetmese de, uygulamanın bu hafta App Store'a geleceğini söyledi.

Nunes, "Bu hafta, Apple App Store'da kullanıcılara sunmaya başlayacağız. Mart ayının sonunda, en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde tam olarak faaliyete geçeceğiz” dedi.

Bir yıldan fazla bir süredir Twitter gibi büyük sosyal medya platformlarından yasaklanan Trump, sosyal medya platformunun “Büyük Teknoloji devlerinin ve Büyük Medya Patronlarının egemenliğine meydan okuyacağına” söz verdi.

“Benim için bu çaba siyasetten çok daha fazlası. Bu, ülkemizi kurtarmakla ilgili” dedi Trump, daha önce uygulamayı duyururken ve diğer sosyal medya platformlarını “çılgınca agresif sansür” ile suçladı.