Trump'ın Rusya danışmanından Biden'e uyarı

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir dönem Rusya danışmanlığını yapan Fiona Hill, yönetim değişikliği nedeniyle başkanlık koltuğuna oturması beklenen Joe Biden'a uyarılarda bulundu.

Hill New York Times'a verdiği demeçte, 'Eski başkan Barack Obama, Rusları bölgesel bir güç olarak nitelendirdi ve küçümsedi. Obama yönetimi Rusya faktörünü fazla düşünmek istemedi. Ama, dünya tamamen değişti. Biden, Obama'nın yeni versiyonu olamaz. Farklı düşünmeleri gerekecek' dedi.

'KLASİK NÜKLEER GÜÇKEN, SİNSİ KARMA TEHDİT OLDULAR'

Hill açıklamasında, Rusya'nın klasik, geleneksel bir nükleer güçten sinsi bir karma tehdide dönüştüğünü belirtti.

2017'den 2019'a kadar ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi'nde başkan yardımcılığının yanı sıra, Avrupa ve Rusya'nın kıdemli müdürü olarak çalışan Hill, eski patronu aleyhine düzenlenen görevden alma duruşmalarının bir parçası gündeme gelmişti.

Hill, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile birlikte, Trump'ın dış politika danışmanlarının 'şahinleri' arasındaydı ve genellikle Amerika'nın Soğuk Savaş dönemindeki düşmanlarıyla yüzleşme taraftarıydı.

Trump'ın Rusya'ya yaklaşımı genel olarak daha ılımlı olduğu için, Hill ve Bolton gibi daha 'şahin' olanlar ile arasında büyük politika farklılıkları ortaya çıktı.

Trump, Bolton'u 2019'da görevden aldıktan sonra, 'Aptal... Tek yapmak istediği herkesin üzerine bomba atmaktı. Herkese bomba atmak zorunda değilsin. İnsanları öldürmek zorunda değilsin." ifadelerini kullanmıştı.

Daha çok Çin'i hedef alan Trump yönetiminden sonra, Demokratların nasıl bir dış politika izleyeceği merakla bekleniyor.