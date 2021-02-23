Trump'ın Kim Jong-un'a yaptığı teklif ortaya çıktı!

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, "Roket Adam" diye nitelendirdiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmişti.

İngiliz kamu kuruluşu BBC tarafından hazırlanan ve yayınlanan "Trump Takes on the World (Trump Dünyayı Ele Geçiriyor)" adlı belgeselde, burada Trump'ın Kim'e yaptığı ilginç teklif anlatıldı.

"SENİ EVE BEN BIRAKAYIM"

Trump döneminde Ulusal Güvenlik Konseyinde Asya Direktörü olarak görev yapan Matthew Pottinger, Trump'ın o görüşmede Kuzey Kore liderini, ABD Başkanlık uçağı Air Force One ile eve bırakma teklifinde bulunduğunu söyledi.

Bu teklif karşısında oradaki tüm diplomatların büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Pottinger, "Başkan Trump, Kim'in Çin üzerinden Hanoi'ye trenle geldiğini biliyordu. Ve orada 'İstersen seni iki saat içinde eve götürebilirim' teklifinde bulundu. Kim teşekkür ederek bu teklifi reddetti" dedi.

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Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider bu sefer 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de görüşmüş, ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti.

İkili son olarak, Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nin ardından görüşmüştü. Zirve sonrası Güney Kore'ye geçen dönemin ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmüştü. Trump ve Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölgede" buluşmuştu. Sınırda tokalaştıktan sonra Kim'in daveti üzerine Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, böylelikle ülkeye ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu.