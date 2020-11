Trump'ın kazanması için tek bir yol var

Michigan'ı kazanarak önemli bir avantaj elde eden Biden, Nevada'yı kazanırsa başkan olacak. Oy sayımı devam ederken, Nevada'da 8 binden az farkla geride olan Trump ipi göğüslerse ve kalan eyaletleri de alırsa başkanlık koltuğunu koruyacak.

ABD'de 100 milyondan fazla vatandaş koronavirüs nedeniyle posta yoluyla oy kullandı. Bu durum sonuçların açıklanmasını geciktirirken, Demokratların başkan adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkan Donald Trump arasında kıyasıya bir çekişme yaşandı.

BİDEN NEVADA'YI KAZANIRSA BAŞKAN OLACAK

Oyların büyük kısmının sayıldığı ABD'de oy sayımına devam eden 4 eyalet yeni başkanın kaderinde etkili olacak. Michigan'ı kazandıktan sonra delege sayısını 264'e yükselten Biden, yaptığı konuşmada seçimi kazanan taraf olacaklarını belirtirken, Beyaz Saray ile arasında sadece Nevada kaldı. Biden bu eyaleti de kazanırsa ihtiyacı olan 6 delegeyi hanesine yazdıracak ve ABD'nin yeni başkanı olacak.

NEVADA'DA İBRE DÖNERSE TRUMP AVANTAJ SAĞLAYACAK

Mevcut duruma bakıldığında Biden koltuğa yakın isim olarak görülürken, Trump'ın da şansı hala devam ediyor. Nevada'da şimdiye kadar oyların yüzde 75'i sayılırken, Trump burada 8 bin oy farkıyla geride gözüküyor. Mevcut başkan burada geriden gelerek öne geçerse başkanlığını korumak adına büyük bir adım atmış olacak ve kalan eyaletlere avantajlı girecek.

TRUMP 3 EYALETTE ÖNDE GÖZÜKÜYOR

Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia'da oyların büyük bir kısmı sayılırken, bu eyaletlerde Trump yarışı önde götürüyor. Trump, Nevada'yı kazanması durumunda bu eyaletlerde de büyük ihtimalle önde gelecek ve başkanlık koltuğunu koruyacak.

BİDEN NEVADA'YI KAYBEDERSE BAŞKAN OLMAK İÇİN BAŞKA BİR EYALET KAZANMALI

Şu an avantajlı durumda görünen Biden, yaklaşık olarak 8 bin oyla önde olduğu Nevada'yı kaybederse işi zora sokacak. Biden'ın Nevada'yı kaybetmesi durumunda az farkla geride olduğu Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia'dan birini kazanmak zorunda kalacak.

TRUMP BAZI EYALETLERDE MAHKEMEYE GİDİYOR

Trump, seçimde usulsüzlük olduğunu iddia ederek mahkemeye başvuracaklarını belirtirken, ekibi harekete geçti. Trump'ın avukatları Wisconsin eyaletinde "bazı bölgelerde tutarsızlıklar" olduğu gerekçesiyle oyların tekrar sayılması için resmi başvuruda bulunacaklarını söyledi.

MİCHİGAN'DA OY SAYIMININ DURDURULMASI TALEP EDİLDİ

Michigan'da da oy sayımının durdurulması talebiyle mahkemeye gidiliyor. Trump'ın Kampanya Müdürü Bill Stepien, Michigan eyaletinde postayla kullanılan oyların sayımının durdurulmasını istediklerini söyledi.

PENSİLVANYA'DA 2 DAVA BAŞLATILDI

Trump'ın ekibi seçimlerde kritik eyalet olan Pensilvanya'da da iki dava başlattı. Kampanya yetkilileri, "anlamlı bir şeffaflık sağlanana" kadar oy sayımının durdurulmasını istedi.

GEORGİA'DA YASA DIŞI OY SAYILDI İDDİASI

Öte yandan, Georgia'da da oy sayımının durdurulması talebiyle mahkemeye gitmeye hazırlanılıyor. Yapılan açıklamada, eyaletteki bir seçim bölgesinde Cumhuriyetçi Parti gözlemcisinin süre dolduktan sonra teslim edilen 53 oy pusulasının "yasadışı bir şekilde" sayılacak oyların arasına koyulduğunu gördüğü öne sürüldü.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Maine (1 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege)

NEVADA'DA SON DURUM

(Sayılan oy oranı %75/ Delege Sayısı 6)

Joe Biden: %49,3(588.252)

Donald Trump: 48,7 (580.605)

PENSİLVANYA'DA SON DURUM

(Sayılan oy oranı %89/ Delege Sayısı 20)

Donald Trump: %50,7 (3.215.983)

Joe Biden: %48,1 (3.051.565)

KUZEY CAROLİNA'DA SON DURUM

(Sayılan oy oranı %94/ Delege Sayısı 15)

Donald Trump: %50,1 (2.732.084)

Joe Biden: %48,7 (2.655.383)

GEORGİA'DA SON DURUM

(Sayılan oy oranı %98/ Delege Sayısı 16)

Donald Trump: %49,7 (2.428.225)

Joe Biden: %49,1 (2.399.704)