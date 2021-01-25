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Trump'ın azil yargılamasında 5 bin asker görev alacak

Trump hakkında Senato'da yapılacak azil yargılaması nedeniyle büyük çaplı protestoların beklendiği ve ABD Kongresi'ni 5 bin Ulusal Muhafız'ın koruyacağı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak Kongre baskınının ardından, Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için başkent Washington'da konuşlandırılan yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız, yavaş yavaş geri çekilmeye başladı.

Öte yandan Politico'nun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, eski ABD Baikanı Donald Trump'ın 8 Şubat haftası başlayacak azil soruşturması nedeniyle büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

5 BİN MUHAFIZ GÖREV YAPACAK

Ayrıca, Kongreyi korumak üzere kentte 5 bin Ulusal Muhafız görev yapacak.

ABD Kongresi'nde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti.

Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senato'da yapılacak oylamada karar verilecek.

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