Trump'ın avukatının zor anları

ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, başkanlık seçimi sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Giuliani’ni ellerinde seçim sonuçlarını Trump’ın lehine çevirecek kadar fazla delil olduğunu açıkladığı sırada, bir anda terlemeye başladı.

Canlı yayın sırasında terleyen Giuliani’nin saç boyası teriyle birlikte akmaya başladı. Giuliani'nin saç boyasının yüzüne aktığı anlar kameralara yansıdı. Bu durum sosyal medyada ve Amerikan basınında gündem oldu.