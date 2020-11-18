AjansHaber.com.tr Dünya Trump Wisconsin'in iki bölgesinde dava açtı

Trump Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılması için dava açtı

Yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödeyen Trump, seçimlerin kendisinin kazandığı iddiasını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler için kritik eyaletlerden Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı.

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resim olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazansa da Trump'ın seçimlere hile karıştığı ve asıl kazananın kendisi olduğuna yönelik iddiaları sürüyor.

Trump, son olarak oylarda büyük çaplı usulsüzlükler yapıldığını iddia ettiği Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı. Trump, yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, 10 delegelik Wisconsin'de Trump'tan 20 bin 608 daha fazla oy alarak seçimleri kazanmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İranlı keskin nişancı Aliyev'i böyle hedef aldı
iPhone alabilmek için böbreğini satmıştı
Pompeo'dan Türkiye'ye küstah sözler
Bakü'de 'Rus Barış Gücü' protestosu
Ermenistan'da asker aileleri isyanda
Türkiye'nin tezkere kararına Rusya'dan ilk yorum
Hollanda işgalci Ermenistan'a sahip çıktı