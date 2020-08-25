'Trump kazansa bile kabul etmeyecekler'

ABD'deki başkanlık seçimleri yaklaşırken, Pazartesi akşamı yayınlanan bir video, Demokratların seçimi kabul etmemeye hazırlandığını gözler önüne serdi.

Görüntülerde, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip olan Hillary Clinton'ın, Trump'ın kasım ayındaki başkanlık yarışında küçük bir farkla galip çıkması durumunda, Biden'ın Cumhuriyetçilerin zaferini kabul etmemeye çağırdı.

Clinton'a göre, Trump'ın kazanması halinde Biden, uzun süreli bir hukuk savaşına kendini hazırlamalı.

Clinton yayınladığı videoda, 'Joe Biden hiçbir koşulda kabul etmemeli, santim bile geri adım atmazsa ve diğer taraf kadar odaklanmış ve acımasız olursak kazanacağına inanıyorum.' dedi.

MUAZZAM BİR OPERASYONA HAZIRLANMALIYIZ

Cumhuriyetçilerin posta yoluyla oylamaya destek verdiğini iddia eden Clinton, Trump'ın seçim sistemini bozmaya çalıştığını ileri sürdü.

Buna karşı koymak için Demokratların kendi başlarına yasal bir saldırıya geçmeleri gerektiğini savunan Clinton, 'Muazzam bir yasal operasyon yapmalıyız. Gözdağı ve tehditlere karşı koymak için kendi ekiplerimiz olmalı.' dedi.

SEÇİMİ KABUL ETMEYECEKLER

Clinton'ın, Biden'ı 'her koşulda' seçimin kaybedilmesi halinde, sonuçları reddetme çağrısı, 'Demokratların Trump'ı görevden almak için seçimi çalmaya hazır' yorumlarına neden oldu.

Cumhuriyetçi Parti'nin Sözcüsü Elizabeth Harrington, ana akım medyayı her Demokrata, seçim sonucunu kabul edip etmeyeceklerini sormaya çağırdı.

Harrington, 'Eminim medya her Demokrat'a 2020 seçiminin sonuçlarını kabul edip etmeyeceklerini soracaktır. Bize etmeyeceklerini söylüyorlar." dedi.

Trump destekçileri Clinton'a, 2016 oylamasından önce yaptığı 'seçim sonucunu kabul etmemeyi demokrasiye yönelik bir tehdittir.' paylaşımları hatırlattı.