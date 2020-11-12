Trump çöpten toplanan oy videosunu paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan seçimlerine ilişkin çalıntı oy videosu paylaştı.
ABD'de 3 Kasım tarihinde gerçekleşen seçimlere ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Demokratların adayı Joe Biden her ne kadar seçimi kazandığını iddia etse de Donald Trump cephesi seçimlerde hileler yapıldığından ve oyların çalındığından emin. Donald Trump bir ABD vatandaşının seçimde görevli kişilerin oy pusulalarını çöplerden toplarken kaydettiği görüntülerini paylaştı. Trump paylaşımına "Ülkemizin geldiği yer bu mu?" notunu düştü.
ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri üzerine halen tartışmalar sürerken, Donald Trump'tan seçimlere yönelik yeni bir paylaşım geldi.
ÇÖPTEN ÇIKAN OY PUSULALARI
Donald Trump, ABD sokaklarında gezen bir vatandaşın bir çöp konteynırında seçimlerde görevli 2 kişinin çöpün içinden çıkarttıkları oy pusulalarını çantalara koyarak araçlara yükledikleri görüntüleri paylaştı. Trump paylaşımında "Ülkemizin geldiği yer bu mu?" sözleriyle isyan etti.
ABD Başkanı Donald Trump, çalıntı oylara ilişkin bir video paylaştı.pic.twitter.com/yVhPI0a3WX— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 11, 2020
Yorumlar