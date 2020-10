Trump canlı yayında öksürük krizine girdi

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam Fox News'e telefonla katıldığı yayında sık sık öksürürek, telefonu sessize alması ülkede gündem oldu. Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek “Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular'' diye konuştu.

Yikes. Trump's voice is extremely hoarse and at one point gave out. pic.twitter.com/kf0gwNyPCI