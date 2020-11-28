Trump, Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için şartını açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Demokrat Parti’den aday olan ve ABD medyasına göre başkan seçilen Joe Biden’ı hedef aldı.

Trump, “Biden, Beyaz Saray'a ancak gülünç ‘80 milyon oyunun’ hileli veya yasadışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse Başkan olarak girebilir. Detroit, Atlanta, Philadelphia ve Milwaukee'de büyük çaplı seçmen dolandırıcılığı, çözülemeyen büyük bir sorunu var” ifadelerini kullandı.

"BİDEN'IN BAŞKANLIĞI ONAYLANIRSA BEYAZ SARAY'I BIRAKACAĞIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada ise Seçiciler Kurulunun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söylemişti.

- ABD'DE BAŞKANI SEÇİCİLER KURULU BELİRLİYOR

ABD'deki başkanlık seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor.

Seçmenler sandıkta esasen doğrudan başkan adayına değil, eyaletin bu Seçiciler Kurulu üyelerine oy veriyor. Eyalette en fazla oyu hangi parti alırsa, önceden belirlenen bu delegeler daha sonra ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını resmen seçiyor. 538 sayısının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Ülkede 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.