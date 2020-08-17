Trump: Biden zeki biri değil! "Erdoğan'la başa çıkamaz"

ABD’de demokratların desteklediği Joe Biden’ın Başkan Erdoğan’ı hedef alan küstah açıklamaları büyük tepki çekti. Hadsiz açıklamaların ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Biden hakkındaki yorumu gündeme bomba gibi düştü. Trump, Biden’ın zeki biri olmadığını söyledi.

Küstah açıklamalarda bulunan Joe Biden "Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Erdoğan hakkında hadsiz açıklamalarıyla tüm tepkileri üzerine çeken eski Başkan Yardımcısı Biden hakkındaki açıklamaları yeniden gündemde.

Biden'ın başkanlık yapamayacak kadar yaşlı olduğu savını kampanyasının temel taşı yapan Trump, Biden'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını söylemişti. Trump, katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çünkü size şunu söyleyebilirim ki, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zehir gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zehir gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zehir gibi (zeki). Uğraştığın muhatapların arasında kafası zehir gibi çalışmayan kimseyi bulamazsın."