TRT Arabi muhabiri, canlı yayında İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı

İşgalci İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne sivil ayrımı yapmadan gerçekleştirdiği saldırıları sürdürüyor. Gece saatlerinde Gazze'den son gelişmeleri aktaran TRT Arabi muhabiri Sami Berhum, canlı yayın sırasında İsrail'in saldırısına yakalandı.

CANLI YAYINI GÜÇLÜKLÜ SÜRDÜRDÜ

Muhabir Berhum bağlantıyı sürdürürken tam o sırada büyük bir patlama yaşandı. Muhabir ve teknik ekip büyük panik yaşarken, canlı yayın güçlükle sürdürülebildi. Kimsenin yara almamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

İSRAİL, CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17'si çocuk olmak üzere 83'e yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısının da 487'ye aştığı aktarıldı.