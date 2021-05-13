TRT Arabi muhabiri, canlı yayında İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı
İsrail'in Filistin'e yönelik bombalı saldırılarından biri TRT Arabi canlı yayını esnasında gerçekleşti. TRT Muhabiri Sami Berhum, bölgedeki son gelişmeleri aktarırken, büyük bir patlama yaşandı. Muhabir ve yayın ekibi ise şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu.
İşgalci İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne sivil ayrımı yapmadan gerçekleştirdiği saldırıları sürdürüyor. Gece saatlerinde Gazze'den son gelişmeleri aktaran TRT Arabi muhabiri Sami Berhum, canlı yayın sırasında İsrail'in saldırısına yakalandı.
CANLI YAYINI GÜÇLÜKLÜ SÜRDÜRDÜ
Muhabir Berhum bağlantıyı sürdürürken tam o sırada büyük bir patlama yaşandı. Muhabir ve teknik ekip büyük panik yaşarken, canlı yayın güçlükle sürdürülebildi. Kimsenin yara almamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
İSRAİL, CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17'si çocuk olmak üzere 83'e yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısının da 487'ye aştığı aktarıldı.
شاهد | مراسل TRT عربي ينطق بالشهادة على الهواء مباشرة بعد سقوط صاروخ إسرائيلي بالقرب من فريق TRT عربي في #غزة pic.twitter.com/MR5zf3yigm— TRT عربي (@TRTArabi) May 12, 2021
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