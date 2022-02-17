Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması

Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi konusunda gerekli adımların atıldığını belirterek KDV indiriminin yanı sıra ürün fiyatlarında ek indirim yapan satıcılara Trendyol'un ekstra komisyon ve kampanya desteği sunmaya başladığını duyurdu.

Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

KDV İNDİRİMİNE EK İNDİRİM YAPAN SATICILARA KAMPANYA VE KOMİSYON DESTEĞİ

Açıklamada “Trendyol olarak, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi kararını satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz. Tüketicilerimizin, temel gıda ürünlerine uygun fiyatlı olarak ulaşmasını sağlamak için KDV indiriminin yanı sıra ürün fiyatlarında ek indirim yapan satıcılarımıza Trendyol olarak ekstra komisyon ve kampanya desteği sunmaya başlıyoruz.” denildi.