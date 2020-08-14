AjansHaber.com.tr Gündem Trafikte dehşeti yaşamıştı Trafikte saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı Eyüpsultan Alibeyköy'de trafikte saldırıya uğrayan Sena Koçak, korku dolu anları anlattı. 14 Ağustos 2020 15:51 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020 15:53 Sena Koçak Maganda dehşeti Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti