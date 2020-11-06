Trafikte araçların aynalarını kıran trafik zorbasına taksiciden dayak

Önceki akşam Dolapdere'de yaşanan olayda, Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde yoldan geçen araçların önünü kesen, sürücüleri tehdit eden ve vurarak araçların aynalarını kıran kişi bazı araçların üstüne yatarak sürücülere zor anlar yaşattı. 4-5 aracın aynasını kıran kişi son olarak aynasını kırdığı taksinin sürücüsü tarafından dövüldü.

Taksiciden trafik zorbasına dayak



🔹Yolunu kestiği araçların aynalarını kıran ve sürücüleri tehdit eden kişi, yine aynasını kırdığı taksiciden dayak yedi. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. pic.twitter.com/4yPdFMAaqL — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 5, 2020

KOŞARAK KAÇTI

Trafikteki sürücülere zor anlar yaşatan kişi yediği dayak sonrası koşarak bölgeden uzaklaştı. Aynasını kırdığı taksinin sürücüsü "Seyir halindeydim aynaya vurup kırdı. Ben polisim diyordu" dedi.

"GELDİ VURDU, SALDIRDI"

Taksideki kadın yolcu, "Geldi vurdu. Direkt saldırdı" diye konuştu. Kişinin araçların önünü kesmesi, yoldan geçen araçların aynalarını kırması, sürücüleri tehdit etmesi ve taksici tarafından dövülmesi kameraya yansıdı.