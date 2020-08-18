Trafik magandası hakkında flaş gelişme!

13 Ağustos akşamı trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ederek kaportasına çıktığı aracın ön camını kırdığı gerekçesi ile "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından tutuklanan Emre Etyemez'in dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSU'NDA

Etyemez hakkında, "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamındaki suçlar uzlaştırmaya tabi suçlardan olduğu için dosyası, soruşturmayı yürüten müracaat savcılığı tarafından Uzlaştırma Bürosu savcılığına gönderildi.

TARAFLARA UZLAŞMAYI İSTEYİP İSTEMEYECEKLERİ SORULACAK

Uzlaştırma Bürosu tarafından dosyaya uzlaştırıcı atandı. Uzlaştırıcının önümüzdeki günlerde taraflara davetiye göndererek adliyeye davet edip uzlaşmayı isteyip istemediklerini sorması bekleniyor.