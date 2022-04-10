Trafik magandası bebek, kadın dinlemiyor

Edinilen bilgiye göre, Olay dün akşam 22.10 sıralarında Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Sahil yolu'nda seyir halinde olan 34 UTK 80 plakalı BWM markalı lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırdı.

Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Olay sırasında yaşananlar nedeniyle araç içerisindeki bebeğin korku dolu çığlıklar attığı da duyuldu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve açıklama geldi. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.